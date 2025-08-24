Σε κακή κατάσταση παραμένει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι αυτό φάνηκε και σημερινό 1-1 με τη Φούλαμ στο Λονδίνο. Ο Μπρούνο Φερνάντες έστειλε άουτ το πέναλτι στο 38΄, αλλά στη συνέχεια οι «Κόκκινοι Διάβολοι» πήραν το προβάδισμα με αυτογκόλ του Μουνίς στο 58΄. Δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν για πολύ αφού στο 73΄ ο Σμιθ Ρόου ισοφάρισε κι έτσι παραμένει χωρίς νίκη στην εφετινή σεζόν, ενώ έχει μόνο μία στα τελευταία 10 ματς πρωταθλήματος!
Η 2η αγωνιστική:
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35′ Τζόνσον, 45’+2 Ραλφίνια)
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)
Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)
Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34΄,56΄ Τίμπερ, 45+1΄ Σάκα, 48΄, 90+5΄πεν. Γκιοκέρες)
Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 1-1 (37′ Σαρ – 57′ Χάντσον-Οντόι)
Έβερτον-Μπράιτον 2-0 (23′ Εντιαγέ, 52′ Γκάρνερ)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (73΄ Σμιθ Ρόου – 58΄ Μουνίς)
Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8
Βαθμολογία (σε 2 αγ.)
Άρσεναλ 6
Τότεναμ 6
Τσέλσι 4
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Λίβερπουλ 3 -1αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3
Σάντερλαντ 3
Έβερτον 3
Μπόρνμουθ 3
Μπέρνλι 3
Μπρέντφορντ 3
Λιντς 3
Κρίσταλ Πάλας 2
Φούλαμ 2
Μάντσεστερ Γιουν. 1
Νιούκαστλ 1 -1αγ.
Άστον Βίλα 1
Μπράιτον 1
Γουέστ Χαμ 0
Γουλβς 0