Σε κακή κατάσταση παραμένει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι αυτό φάνηκε και σημερινό 1-1 με τη Φούλαμ στο Λονδίνο. Ο Μπρούνο Φερνάντες έστειλε άουτ το πέναλτι στο 38΄, αλλά στη συνέχεια οι «Κόκκινοι Διάβολοι» πήραν το προβάδισμα με αυτογκόλ του Μουνίς στο 58΄. Δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν για πολύ αφού στο 73΄ ο Σμιθ Ρόου ισοφάρισε κι έτσι παραμένει χωρίς νίκη στην εφετινή σεζόν, ενώ έχει μόνο μία στα τελευταία 10 ματς πρωταθλήματος!

Η 2η αγωνιστική:

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35′ Τζόνσον, 45’+2 Ραλφίνια)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)

Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)

Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34΄,56΄ Τίμπερ, 45+1΄ Σάκα, 48΄, 90+5΄πεν. Γκιοκέρες)

Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 1-1 (37′ Σαρ – 57′ Χάντσον-Οντόι)

Έβερτον-Μπράιτον 2-0 (23′ Εντιαγέ, 52′ Γκάρνερ)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (73΄ Σμιθ Ρόου – 58΄ Μουνίς)

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8

Βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Άρσεναλ 6

Τότεναμ 6

Τσέλσι 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Λίβερπουλ 3 -1αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σάντερλαντ 3

Έβερτον 3

Μπόρνμουθ 3

Μπέρνλι 3

Μπρέντφορντ 3

Λιντς 3

Κρίσταλ Πάλας 2

Φούλαμ 2

Μάντσεστερ Γιουν. 1

Νιούκαστλ 1 -1αγ.

Άστον Βίλα 1

Μπράιτον 1

Γουέστ Χαμ 0

Γουλβς 0