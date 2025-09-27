Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τα προβλήματά της και να βρει ρυθμό. Πήγε στο Λονδίνο για να παίξει στην έδρα της Μπρέντφορντ με τον «αέρα» της νίκης στο ντέρμπι επί της Τσέλσι, αλλά γνώρισε την ήττα με 3-1 στο «Κομιούνιτι», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League, αυξάνοντας την πίεση στον Ρούμπεν Αμορίμ, που δεν βρίσκει τρόπο να λύσει τα πολλά προβλήματα της ομάδας του.

Οι παίκτες του Πορτογάλου τεχνικού ξεκίνησαν νωθρά το ματς και το πλήρωσαν, καθώς οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και κατάφεραν να προηγηθούν γρήγορα με 2-0, με τον Τιάγκο να στέλνει δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα του Μπαγιντίρ (8′ και 20′), με τον Τούρκο τερματοφύλακα μάλιστα να κάνει εντυπωσιακές αποκρούσεις για να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα το σκορ.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Μπένζαμιν Σέσκο, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία στη συνέχεια πίεσε για να φθάσει στην ισοφάριση, αλλά δεν μπόρεσε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα.

Στο 76ο λεπτό είχε τη μεγάλη ευκαιρία να το καταφέρει, αλλά ο Κέλεχερ απέκρουσε το πέναλτι του Φερνάντες. Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο του ματς, αλλά και πάλι δεν βρήκαν διαδρόμους στην άμυνα της Μπρέντφορντ. Αντίθετα οι «σφήκες»… τσίμπησαν πάλι με τον Γιένσεν να διαμορφώνει το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.

Η 5η αγωνιστική:

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8′, 20′ Τιάγκο, 90’+ Γιένσεν-26′ Σέσκο)

Τσέλσι-Μπράιτον 27/9

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 27/9

Λιντς-Μπόρνμουθ 27/9

Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 27/9

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 27/9

Τότεναμ-Γουλβς 27/9

Άστον Βίλα-Φούλαμ 28/9

Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9

Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Λίβερπουλ 15

Άρσεναλ 10

Τότεναμ 10

Μπόρνμουθ 10

Κρίσταλ Πάλας 9

Τσέλσι 8

Σάντερλαντ 8

Φούλαμ 8

Μάντσεστερ Σίτι 7

Έβερτον 7

Μπρέντφορντ 7 -6αγ.

Μάντσεστερ Γ. 7 -6αγ.

Λιντς 7

Νιούκαστλ 6

Μπράιτον 5

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Άστον Βίλα 3

Γουέστ Χαμ 3

Γουλβς 0