Με τον ιδανικότερο τρόπο έκλεισε η Boxing Day για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη με 1-0 απέναντι στη Νιούκαστλ στο «Όλντ Τράφορντ», στο μοναδικό παιχνίδι της ημέρας για την Premier League.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 24ο λεπτό, χάρη σε μια εξαιρετική έμπνευση του Ντόργκου. Μετά από πλάγιο από τα αριστερά και απομάκρυνση της άμυνας της Νιούκαστλ, ο Δανός βρέθηκε στο σωστό σημείο και με άψογο αριστερό σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ξεσηκώνοντας την εξέδρα.

ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΝΤΟΡΓΚΟΥ

Στο δεύτερο μέρος, οι «κόκκινοι διάβολοι» πλησίασαν και σε δεύτερο γκολ. Στο 60’, έπειτα από πίεση ψηλά και γρήγορη μετάβαση, ο Σέσκο δοκίμασε το σουτ μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Η απάντηση της Νιούκαστλ ήρθε άμεσα, με τον Χολ να επιχειρεί ένα μακρινό πλασέ δύο λεπτά αργότερα, το οποίο είχε την ίδια κατάληξη, με το δοκάρι να σώζει τη Γιουνάιτεντ.

Στο 64’ υπήρξε ένταση όταν το VAR εξέτασε πιθανό πέναλτι για χέρι του Λισάντρο Μαρτίνες, ωστόσο κρίθηκε πως η μπάλα βρήκε πρώτα στο σώμα του Αργεντινού και στη συνέχεια στο χέρι, με τον διαιτητή να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να επιστρέφει στις επιτυχίες μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες και να ανεβαίνει στην 5η θέση της βαθμολογίας με 29 βαθμούς. Αντίθετα, η Νιούκαστλ παρέμεινε χωρίς νίκη για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και υποχώρησε στην 11η θέση, μένοντας στους 23 βαθμούς.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμερς, Χίβεν, Μαρτίνες (88′ Μαλάσια), Σο (88′ Φρέντρικσον), Κασεμίρο (60′ Γιόρο), Ουγκάρτε, Νταλότ, Ντόργκου, Μάουντ (46′ Φλέτσερ), Κούνια, Σέσκο (60′ Ζίρκζι).

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Σαρ, Τιαό, Χολ, Μάιλι, Γκιμαράες, Ράμσεϊ (68′ Ζοέλιντον), Τονάλι (77′ Γουίλοκ), Γκόρντον, Μέρφι (68′ Μπαρνς), Βολτεμάντε (68′ Βισά).

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0 (24′ Ντόργκου)

27/12 14:30 Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι

27/12 17:00 Γουέστ Χαμ – Φούλαμ

27/12 17:00 Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ

27/12 17:00 Λίβερπουλ – Γουλβς

27/12 17:00 Άρσεναλ – Μπράιτον

27/12 17:00 Μπέρνλι – Έβερτον

27/12 19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα

28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς

28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ