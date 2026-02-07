Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της πέτυχε το Σάββατο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» επιβλήθηκαν με 2-0 σκορ της Τότεναμ στο «Ολντ Τράφορντ», για την 25η αγωνιστική της Premier League και εδραιώθηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εννιά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.
Η αποβολή του αρχηγού των Λονδρέζων, Κρίστιαν Ρομέρο, στο 29ο λεπτό του ντέρμπι, για αντιαθλητικό φάουλ στον Κασεμίρο, άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση των γηπεδούχων.
Ο Μπράιαν Μπεμό άνοιξε το σκορ (37′) και ο Μπρούνο Φερνάντες (81′) «σφράγισε» τη νίκη της Γιουνάιτεντ, η οποία έδειξε πως έχει αλλάξει το αρνητικό αγωνιστικό πρόσωπο επί των ημερών του Ρούμπεν Αμορίμ.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής:
Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1
(26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν – 86′ Λούκα)
Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0
(37′ Μπεμό, 81′ Φερνάντες)
Άρσεναλ-Σάντερλαντ 07/02
Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 07/02
Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 07/02
Φούλαμ-Έβερτον 07/02
Γουλβς-Τσέλσι 07/02
Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 07/02
Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 08/02
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 08/02
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Άρσεναλ 53
Μάντσεστερ Σίτι 47
Άστον Βίλα 46
Μάντσεστερ Γ. 44 -25αγ.
Τσέλσι 40
Λίβερπουλ 39
Μπρέντφορντ 36
Σάντερλαντ 36
Φούλαμ 34
Έβερτον 34
Νιούκαστλ 33
Μπόρνμουθ 33
Μπράιτον 31
Τότεναμ 29 -25αγ.
Κρίσταλ Πάλας 29
Λιντς 29 -25αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 26 -25αγ.
Γουέστ Χαμ 20
Μπέρνλι 15
Γουλβς 8