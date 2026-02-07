Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της πέτυχε το Σάββατο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επιβλήθηκαν με 2-0 σκορ της Τότεναμ στο «Ολντ Τράφορντ», για την 25η αγωνιστική της Premier League και εδραιώθηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εννιά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η αποβολή του αρχηγού των Λονδρέζων, Κρίστιαν Ρομέρο, στο 29ο λεπτό του ντέρμπι, για αντιαθλητικό φάουλ στον Κασεμίρο, άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση των γηπεδούχων.

Ο Μπράιαν Μπεμό άνοιξε το σκορ (37′) και ο Μπρούνο Φερνάντες (81′) «σφράγισε» τη νίκη της Γιουνάιτεντ, η οποία έδειξε πως έχει αλλάξει το αρνητικό αγωνιστικό πρόσωπο επί των ημερών του Ρούμπεν Αμορίμ.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής:

Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν – 86′ Λούκα)

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0

(37′ Μπεμό, 81′ Φερνάντες)

Άρσεναλ-Σάντερλαντ 07/02

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 07/02

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 07/02

Φούλαμ-Έβερτον 07/02

Γουλβς-Τσέλσι 07/02

Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 07/02

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 08/02

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 08/02

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Άρσεναλ 53

Μάντσεστερ Σίτι 47

Άστον Βίλα 46

Μάντσεστερ Γ. 44 -25αγ.

Τσέλσι 40

Λίβερπουλ 39

Μπρέντφορντ 36

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Έβερτον 34

Νιούκαστλ 33

Μπόρνμουθ 33

Μπράιτον 31

Τότεναμ 29 -25αγ.

Κρίσταλ Πάλας 29

Λιντς 29 -25αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 26 -25αγ.

Γουέστ Χαμ 20

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8