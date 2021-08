Άγριες συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λιντς

Άγριες συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς της Γιουνάιτεντ και της Λιντς σημειώθηκαν το Σάββατο στους δρόμους του Μάντσεστερ.

Πιο συγκεκριμένα, λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων στο «Ολντ Τράφορντ», για την πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ, υπήρξαν οδομαχίες ανάμεσα σε χούλιγκανς των «κόκκινων διαβόλων» και των «παγωνιών», με τις εικόνες που θα δείτε στο παρακάτω βίντεο να είναι σoκαριστικές.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν γίνει συλλήψεις ή αν έχουν υπάρξει τραυματισμοί.

Manchester United and Leeds United fans clashing ahead of the game today pic.twitter.com/VhtYSTJXQT