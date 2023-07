Aνακοινώθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μάουντ!

Ο Μέισον Μάουντ είναι και επίσημα από σήμερα παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία συμφώνησε με την Τσέλσι για την αγορά του διεθνή μεσοεπιθετικού.

Ο 24χρονος Αγγλος άσος πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας για να συνεχίσει την καριέρα του στο «Ολντ Τράφορντ».

Οι «μπλε» είπαν «όχι» σε τρεις προσφορές της Γιουνάιτεντ και τελικά έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την παραχώρησή του για ένα ποσό που θα φτάσει συνολικά (μαζί με τα μπόνους) στα 70 εκατ. ευρώ.

✍️ It's official.



Welcome to Manchester United, Mason Mount! 🔴#MUFC