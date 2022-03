Απεβίωσε ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ο' Φάρελ

Ο Φρανκ Ο' Φάρελ, ο οποίος ακολούθησε τον Ματ Μπάσμπι το 1971 ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μια μικρή θητεία, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Η Γιουνάιτεντ απέτισε φόρο τιμής την Δευτέρα (7/03) στην ιστοσελίδα της στον πρώην διεθνή της Γουέστ Χαμ, της Πρέστον Νορθ Εντ και της Ιρλανδίας. «Ενώ η 18μηνη παραμονή του Φρανκ στο τιμόνι της Γιουνάιτεντ ήταν μια περίεργη υπόθεση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν ένας ταλαντούχος προπονητής και ένας άνθρωπος με αδιαμφισβήτητη ακεραιότητα», ανέφερε ο σύλλογος της Premier League.

Ο Ο' Φάρελ εντάχθηκε στη Γιουνάιτεντ, κάτοχο του Κυπέλλου Ευρώπης το 1968, αφού οδήγησε τη Λέστερ Σίτι στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 1969. Μετά τον υποβιβασμό των «Αλεπούδων», στη συνέχεια τους βοήθησε να επιστρέψουν πίσω στην πρώτη κατηγορία ως πρωταθλητές της δεύτερης το 1971.

Αντικαταστάθηκε στο Ολντ Τράφορντ από τον Τόμι Ντόχερτι τον Δεκέμβριο του 1972 με μια "γερασμένη" και "ταλαιπωρημένη" Γιουνάιτεντ, τρίτη από το τέλος και με κίνδυνο υποβιβασμού.

«Ότι ο Ντόχερτι μπόρεσε να καθυστερήσει τον υποβιβασμό μόνο κατά μια σεζόν υπογράμμιζε πόσο μεγάλη ευθύνη ανασυγκρότησης είχε ν΄ αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε προπονητής στο "καυτό" Ολντ Τράφορντ τα αμέσως χρόνια μετά τον Μπάσμπι», ανέφερε η Γιουνάιτεντ.

Ο Ο' Φάρελ συνεργάστηκε επίσης με την Εθνική ομάδα του Ιράν από το 1974 έως το 1976.

