Ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα του Ρονάλντο στο πρώτο γκολ του μετά την επιστροφή του στη Γιουνάιτεντ

Στις εξέδρες του «Ολντ Τράφορντ» βρέθηκε το Σάββατο η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, προκειμένου να παρακολουθήσει το (ονειρικό) ντεμπούτο του γιου της με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 12 χρόνια μετά την αποχώρησή του από την αγγλική ομάδα.

Μάλιστα, η Μαρία Ντολόρες ντος Σάντος Αβέιρο, όπως είναι το όνομά της, στο πρώτο (από τα δύο) γκολ του «CR7» συγκινήθηκε και ξέσπασε σε κλάματα, με μία οπαδό που καθόταν κοντά της να ανεβάζει στα social media το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Ronaldo’s Mum behind me after him scoring, my heart cannot cope ❤️🇾🇪 pic.twitter.com/klzl3Ysafm