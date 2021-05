Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοινώθηκε η παραμονή του Καβάνι για ακόμη ένα χρόνο

Κάτοικος «Ολντ Τράφορντ» θα συνεχίσει να δηλώνει ο Έντισον Καβάνι, καθώς ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για ακόμη ένα χρόνο.

Ο Ουρουγουανός στράικερ πήγε ως ελεύθερος στους «κόκκινους διαβόλους» και με τις καλές του εμφανίσεις ανάγκασε τους Άγγλους να του καταθέσουν πρόταση ανανέωσης μέχρι το 2022, την οποία και έκανε αποδεκτή.

Ο 34χρονος επιθετικός βάσει του νέου του συμβολαίου θα εισπράττει κάθε εβδομάδα 287.000 ευρώ, αντί των 230.000 ευρώ, που λαμβάνει στην τρέχουσα σεζόν.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Καβάνι, μετά την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δήλωσε:

«Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δέθηκα πολύ με τον σύλλογο και αυτά που εκπροσωπεί. Νιώθω ένα βαθύ δέσιμο με τους συμπαίκτες μου και το τεχνικό επιτελείο. Μου δίνουν επιπλέον κίνητρο και ξέρω πως μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά.



Από την πρώτη μέρα εδώ, ένιωσα την αυτοπεποίθηση του προπονητή, κάτι που σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις την καλύτερή σου μπάλα και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό.



Με συγκινεί το πόσο με ήθελαν οι οπαδοί της ομάδας και θα δώσω τα πάντα για να τους κάνω χαρούμενους με τις εμφανίσεις μου. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να παίξει μπροστά στον κόσμο του "Ολντ Τράφορντ", όμως ανυπομονώ γι' αυτό».

