Μάντσεστερ Γ.: O Ντε Χέα ισοφάρισε τον Σμάιχελ στην κορυφή της λίστας με «μηδέν παθητικό»!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει «χτίσει» το δικό της σερί τις τελευταίες εβδομάδες στην Αγγλία, επιστρέφοντας στη διεκδίκηση του τίτλου της Premier League και σε μεγάλο βαθμό το «οφείλει» αυτό (και) στον Νταβίντ Ντε Χέα, ο οποίος βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση την εφετινή σεζόν.

Ο διεθνής Ισπανός τερματοφύλακας, κράτησε το «μηδέν» και στο παιχνίδι των «κόκκινων διαβόλων» με τη Λέστερ (3-0) και ισοφάρισε τον Πέτερ Σμάιχελ στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα «clean sheets» σε αγώνες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ντε Χέα έχει πλέον 180 ματς με «μηδέν παθητικό», όσους είχε στην ολόλαμπρη καριέρα του κι ο σπουδαίος Δανός γκολκίπερ, με τη διαφορά πως ο σημερινός τερματοφύλακας της αγγλικής ομάδας έφτασε στη συγκεκριμένη επίδοση μετά από 521 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ο Σμάιχελ χρειάστηκε 386 παιχνίδια.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας με 175 «clean sheets» είναι ο Άλεξ Στέπνεϊ, ενώ στην τρίτη βρίσκεται ο Γκάρι Μπέιλι με 161 ματς χωρίς να δεχθεί γκολ.

David de Gea keeps his 180th #MUFC clean sheet, equalling the club record set by Peter Schmeichel.🧤 pic.twitter.com/KW4TzeRjG6