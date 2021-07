Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανανέωσε μέχρι το 2024 ο Σόλκσιερ

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ολε Γκούναρ Σόλκσιερ, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους «μπέμπηδες», το οποίο θα κρατήσει τον Νορβηγό τεχνικό στο «τιμόνι» της ομάδας μέχρι το 2024, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Premier League.

Ο 48χρονος προπονητής οδήγησε τους «Κόκκινους Διαβόλους» στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε.

"It is an exciting time for Manchester United, we have built a squad with a good balance of youth and experienced players that are hungry for success."

"It is an exciting time for Manchester United, we have built a squad with a good balance of youth and experienced players that are hungry for success.



"I can’t wait to get out in front of a packed Old Trafford and get this campaign started."



