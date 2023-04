Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημη η ανανέωση συμβολαίου του Λουκ Σο

Ο Λουκ Σο υπέγραψε το νέο συμβόλαιο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς είναι βασική επιλογή του Ερικ Τεν Χαγκ για την αμυντική μεσαία γραμμή των «κόκκινων διαβόλων» και ένας από τους αγαπημένους παίκτες της εξέδρας.

Η διοίκηση της αγγλικής ομάδας συναντήθηκε με τον Άγγλο διεθνή αριστερό μπακ και συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2027. Ο Σο αγωνίζεται από το 2014 στη Μάντσεστερ, προερχόμενος από τη Σαουθάμπτον, και έχει από τότε 249 συμμετοχές.

«Ο Λουκ είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ομάδα και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους μπακ στον κόσμο», δήλωσε σχετικά ο διευθυντής της αγγλικής ομάδας, Τζον Μέρτοου.

🔴 @LukeShaw23 is here to stay! ✍️#MUFC