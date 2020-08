Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2024 ο Γουίλιαμς

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέχει για να... έχει. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έσπευσε να «δέσει» με νέο συμβόλαιο έναν από τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της.

Ο λόγος για τον Μπράντον Γουίλιαμς, ο οποίος κλήθηκε να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους «κόκκινους διαβόλους» μέχρι το 2024, κάτι που εν τέλει συνέβη, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη από την ομάδα του Σόλσκιερ.



Ο 19χρονος αριστερός μπακ αγωνίστηκε σε 17 ματς πρωταθλήματος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ είχε 16 ακόμα συμμετοχές σε Κύπελλο Αγγλίας, Λιγκ Καπ και Europa League.

A breakthrough campaign 👊



Following a fine debut season, Brandon Williams has been rewarded with a new deal 👏#MUFC