Η Σίτι «σμπαράλιασε» με 4-0 τη συμπολίτισσά της, Γιουνάιτεντ, στο πρώτο μέρος του ντέρμπι του Μάντσεστερ, γεγονός που δεν άντεξαν αρκετοί φίλαθλοι των «κόκκινων διαβόλων», οι οποίοι άρχισαν να αποχωρούν από το «Ίτιχαντ» πριν καν ο διαιτητής στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Man Utd fans have seen enough. pic.twitter.com/CZ88eVvC14