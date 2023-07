Ο Ντε Χέα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο Νταβίντ Ντε Χέα αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το συμβόλαιο του Ισπανού γκολκίπερ με τους «κόκκινους διαβόλους» ολοκληρώθηκε και δεν θ΄ ανανεωθεί, με τον έμπειρο παίκτη ν΄ αποχαιρετά με σημερινό του μήνυμα τους οπαδούς του συλλόγου της Premier League.

Η συνεργασία των δύο πλευρών έληξε και τυπικά στις 30 Ιουνίου, αλλά τότε οι «μπέμπηδες» είχαν ανακοινώσει ότι βρίσκονταν σε συζητήσεις με τον 32χρονο πορτιέρε για την παραμονή του στο Ολντ Τράφορντ.

Ο Ισπανός διεθνής, ο οποίος εντάχθηκε στη Γιουνάιτεντ το 2011 όταν τότε ήταν προπονητής της ο Άλεξ Φέργκιουσον, έμελλε να γίνει ο μακροβιότερος σε συμμετοχές παίκτης της τρέχουσας ομάδας πλησιάζοντας τις 550!

«Ήθελα απλώς να στείλω αυτό το αποχαιρετιστήριο μήνυμα σε όλους τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θα ήθελα να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή μου για την αγάπη τους τα τελευταία 12 χρόνια. Έχουμε πετύχει πολλά από τότε που ο αγαπητός μου Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με έφερε στον σύλλογο.

Ήταν μια αξέχαστη και επιτυχημένη περίοδος από τότε που ήρθα εδώ. Δεν πίστευα ότι φεύγοντας από τη Μαδρίτη, ως μικρό παιδί, θα πετυχαίναμε όλα αυτά που κάναμε μαζί» έγραψε ο Ντε Χέα στο Instagram και προσέθεσε: «Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλάβω μια νέα πρόκληση, να πιέσω τον εαυτό μου ξανά σε νέο περιβάλλον».

Ο Ντε Χέα κατέκτησε τον τίτλο στην Premier League στη δεύτερη σεζόν του στο «Θέατρο των Ονείρων» - την τελευταία του Φέργκιουσον ως προπονητής - ενώ επίσης πανηγύρισε το Λιγκ Καπ, το Κύπελλο Αγγλίας και το Γιουρόπα Λιγκ.

Βραβεύτηκε ακόμη με το «Χρυσό Γάντι» κρατώντας περισσότερες φορές ανέπαφη την εστία του δύο φορές μέσα σε μία σεζόν, με τη δεύτερη να έρχεται στην περίοδο 2022/2023 καθώς η Γιουνάιτεντ τερμάτισε τρίτη και προκρίθηκε στο Champions League.

Όμως ο τετράκις κορυφαίος παίκτης της χρονιάς για τη Μάντσεστερ Γ. είχε κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές για κάποια λάθη που έκανε και για τις εμφανίσεις του.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Γιουνάιτεντ σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν χριστεί διεθνής με την Ισπανία μετά το 2020.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E