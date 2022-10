Nτέρμπι του Μάντσεστερ: Η Σίτι φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ (4-0) τη Γιουνάιτεντ στο πρώτο ημίχρονο!

Ντέρμπι μόνο στα... χαρτιά αποδεικνύεται αυτό του Μάντσεστερ, που διεξάγεται στο «Ίτιχαντ» ανάμεσα στη Σίτι και τη Γιουνάιτεντ.

Κι αυτό γιατί η πρωταθλήτρια Αγγλίας στο πρώτο μισό του ματς έστησε ένα μεγαλοπρεπές πάρτι απέναντι στη συμπολίτισσά της, την οποία έχει φιλοδωρήσει ήδη με τέσσερα γκολ.

Το επιβλητικό 4-0 της Σίτι έχουν υπογράψει οι Χάαλαντ και Φόντεν, οι οποίοι έχουν σκοράρει από δύο φορές, συντρίβοντας την αμυντική γραμμή των «κόκκινων διαβόλων».

13 goals in 8 games. Haaland is playing on like he’s on easy mode.#MCIMUN



pic.twitter.com/t1BsptiO2u