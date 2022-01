Συνελήφθη ο Γκρίνγουντ μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για σεξουαλική κακοποίηση - Τέθηκε εκτός Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αστυνομία του Μάντσεστερ προχώρησε στη σύλληψη του επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ, το απόγευμα της Κυριακής (30/01), μετά τις καταγγελίες της πρώην συντρόφου του Χάριετ Ρόμπσον για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό.

Η Ρόμπσον ανέβασε το πρωί της Κυριακής (30/01) στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες που την εμφανίζουν αιμόφυρτη, υποστηρίζοντας πως έπεσε θύμα κακοποίησης από τον άσο της Γιουνάιτεντ, ενώ ακολούθως ανέβασε ηχητικά στα οποία ακούγεται μια φωνή που φέρεται να είναι ο διεθνής Άγγλος και την αναγκάζει να προβούν σε σεξουαλική επαφή.

WTF, there are audio recorders on her Instagram stories, Mason Greenwood raped his ex girlfriend Harriet Robson, on top of physically abusing her