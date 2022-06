Τέλος ο Πογκμπά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Την αποχώρηση του Πολ Πογκμπά ανακοίνωσε κι επίσημα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συγκεκριμένα οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν γνωστό πως ο Γάλλος σταρ θα φύγει από το Μάντσεστερ με ελεύθερη μεταγραφή όταν λήξει το συμβόλαιό του στο τέλος αυτού του μήνα.

Ο σύλλογος, στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση, αναφέρει για εκείνον πως θα είναι για πάντα ένας κόκκινος, ευχαριστώντας τον για τις υπηρεσίες του...

«Για εκείνο το παιδί που είχε έρθει στην Ακαδημία στα 16 του και κατάφερε να ξεπεράσει τις 200 συμμετοχές με την Γιουνάιτεντ, να σηκώσει το Youth Cup, αλλά και δυο σπουδαία τρόπαια αργότερα, αξίζει το χειροκρότημα.

Θα θέλαμε όλοι να τον συγχαρούμε για την καριέρα του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματα του ταξιδιού του» αναφέρονται μεταξύ άλλων σε ένα μακροσκελές χρονικό της εξέλιξης του Γάλλου χαφ...

Ο 29χρονος χαφ κόστισε στη Γιουνάιτεντ ακριβά... δηλαδή 89 εκατομμύρια λίρες, όταν επέστρεψε στον σύλλογο από τη Γιουβέντους το 2016.

Ο Πογκμπά σκόραρε 39 γκολ σε 226 εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στο Old Trafford.

