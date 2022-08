Τεν Χαγκ: «Απαράδεκτος ο Ρονάλντο, δεν μπορώ να ανεχθώ το ότι σηκώθηκε και έφυγε»!

Με καθόλου καλό μάτι δεν είδε ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ τεν Χαγκ την κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο και μερικών ακόμα συμπαικτών του να αποχωρήσουν από το «Ολντ Τράφορντ» πριν από τη λήξη του φιλικού με την Ράγιο Βαγεκάνο.

Μάλιστα ο νέος προπονητής της φημισμένης αγγλικής ομάδας δεν δίστασε να βγάλει στη... σέντρα τον Πορτογάλο αστέρα και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του..

Πιο συγκεκριμένα, ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων», μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του, όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο συμβάν, χαρακτήρισε απαράδεκτη την κίνηση αυτή.

«Σίγουρα δεν το συγχωρώ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Για όλους. Είμαστε ομάδα και πρέπει να μείνεις μέχρι το τέλος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως γνωστόν ο Ρονάλντο όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε τα πάντα ώστε η Γιουνάιτεντ να τον παραχωρήσει σε άλλη ομάδα, προκειμένου να παίξει στο Champions League.

Πάντως είδε τις προσπάθειές του να πέφτουν στο κενό και, αφού έχασε την περιοδεία στην Ταϊλάνδη και την Αυστραλία επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στα φετινά φιλικά της ομάδας του απέναντι στη Βαγεκάνο, με τον Έρικ τεν Χαγκ να τον κάνει αλλαγή στο ημίχρονο.

Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo and other Man Utd players leaving Old Trafford early vs Rayo: “I don’t certainly accept this. I think this is unacceptable. For everyone”, tells @viaplaysportnl. 🚨🔴 #MUFC



“We are a team and you have to stay until the end”, ten Hag says. pic.twitter.com/Ysm2G4e7Rp