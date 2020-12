«Βόμβα» από τον Ραϊόλα: «Τέλος ο Πογκμπά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα «Tuttosport» παραχώρησε ο Μίνο Ραϊόλα, ρίχνοντας μία... βόμβα αναφορικά με το μέλλον του Πολ Πογκμπά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνούς φήμης ατζέντης ερωτηθείς για το τι μέλλει γενέσθαι με τον διεθνή Γάλλο μέσο ξεκαθάρισε ότι: «μπορώ να σας πω ότι για τον Πογκμπά η Γιουνάιτεντ έχει τελειώσει».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πογκμπά μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την αγγλική ομάδα, ωστόσο θεωρείται πιθανό τον Ιανουάριο να πουληθεί, προκειμένου οι «κόκκινοι διάβολοι» να έχουν κάποιο οικονομικό όφελος από την παραχώρηση του παίκτη, για τον οποίο είχαν ξοδέψει 110 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν από την Γιουβέντους.



Mino Raiola to Tuttosport: “I can say that it’s over for Paul Pogba at Manchester United”. 🔴 #MUFC #Pogba #transfers