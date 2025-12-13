Το οικονομικό «βάρος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να μεγαλώνει, με τα συνολικά της χρέη να αγγίζουν πλέον επίπεδα-ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αγγλικός Σύλλογος και επικαλούνται οι Times, το συνολικό άνοιγμα έφτασε τα 1,29 δισ. λίρες στο τέλος του τελευταίου τριμήνου.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και νέο δάνειο ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την κάλυψη μεταγραφικών αναγκών, ανεβάζοντας τον καθαρό δανεισμό στα 854 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υπολογίζονται στα 246 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες φτάνουν τα 368 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά οφειλές από μεταγραφές.

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η πολιτική αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, σε συνδυασμό με την περικοπή σχεδόν 500 θέσεων εργασίας, βοήθησε τον Σύλλογο να παρουσιάσει λειτουργική κερδοφορία.

Ωστόσο, τα χρηματοοικονομικά έξοδα –περίπου 24 εκατ. ευρώ– οδήγησαν σε ζημίες προ φόρων 9,6 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο.

Θετικό αντίκτυπο είχαν και οι αποχωρήσεις των Γκαρνάτσο και Άντονι, καθώς το μισθολογικό κόστος μειώθηκε από το 56% στο 52,5% των συνολικών εσόδων.

Αγωνιστικά, η εικόνα είναι ελαφρώς βελτιωμένη, με τη Γιουνάιτεντ να βρίσκεται αυτή την περίοδο στην 6η θέση της Premier League.