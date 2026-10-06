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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Λουκ Σο. Ο 31χρονος Άγγλος διεθνής αμυντικός μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι και η διοίκηση θέλει να επεκτείνει για δύο ακόμη χρόνια το συμβόλαιό του, μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Ο Σο αγωνίζεται στο «Ολντ Τράφορντ» από το καλοκαίρι του 2014, όταν και αποκτήθηκε από τη Σαουθάμπτον και η διοίκηση, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του στα ματς, αλλά και στα αποδυτήρια για τη θετική ψυχολογία της ομάδας, θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ.

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