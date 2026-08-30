Επίδειξη ισχύος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που επικράτησε με το ευρύ 5-2 της Ίπσουιτς στο «Όλντ Τράφορντ». Παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 29ο λεπτό με τον Ντέιβις, οι «κόκκινοι διάβολοι» αντέδρασαν και έφτασαν στην ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (40΄, 61΄ πεν., 68΄).

Μοιραίος παίκτης για την Ίπσουιτς ήταν ο Γκριβς, καθώς πέτυχε αυτογκόλ στο 56΄ για το 2-1 της Γιουνάιτεντ, ενώ λίγο αργότερα υπέπεσε και στο πέναλτι πάνω στον Ματέους Κούνια, από το οποίο προήλθε το τρίτο γκολ των γηπεδούχων.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr