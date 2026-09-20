Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε από την ήττα στο ματς με τη Φούλαμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Premier League. Η ομάδα του Αλβαρο Αρμπελόα προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λισάντρο Μαρτίνες (63′) στο «Κρέιβεν Κότατζ» και κρατούσε στα χέρια της την πρώτη φετινή νίκη, αλλά ο Κούνια στο 89ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Έτσι, γλίτωσε την ομάδα του από την ήττα και τον Μάικλ Κάρικ από την τρίτη στη σειρά αποτυχία, για πρώτη φορά από την ημέρα που βρέθηκε στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

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