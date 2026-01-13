Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέληξε σε κατ΄ αρχήν συμφωνία με τον Μάικλ Κάρικ, ώστε ο πρώην προπονητής της Μίντλεσμπρο να αναλάβει την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Κάρικ, ο οποίος υπήρξε επίσης και παίκτης της Γιουνάιτεντ, αντικαθιστά τον Ρούμπεν Αμορίμ και θα λάβει άμεσα το «βάπτισμα του πυρός», με τον πρώτο αγώνα του να είναι το ντέρμπι εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», το Σάββατο.

Ο 44χρονος τεχνικός αναλαμβάνει μια ομάδα σε κρίση, η οποία βρίσκεται στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Πρέμιερ Λιγκ -17 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ- κι έχει αποκλειστεί τόσο από το Κύπελλο Αγγλίας όσο κι από το Λιγκ Καπ.

Ο αποκλεισμός από το Κύπελλο Αγγλίας με εντός έδρας ήττα (2-1) από την Μπράιτον άφησε τη Γιουνάιτεντ αντιμέτωπη με τη μικρότερη (σε αγώνες) σεζόν της από το 1914-15. Ωστόσο, είναι μια επιστροφή σε γνώριμα εδάφη για τον Κάρικ, ο οποίος είχε διατελέσει υπηρεσιακός προπονητής το 2021, μετά την απόλυση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Μετά την ταραχώδη θητεία του Αμορίμ, η Γιουνάιτεντ είχε τοποθετήσει τον πρώην συμπαίκτη του Κάρικ και προπονητή κάτω των 18 ετών, Ντάρεν Φλέτσερ, ως προσωρινό προπονητή, αλλά δεν κατάφερε να καταγράψει νίκη στους δύο αγώνες του, έχοντας επίσης φέρει ισοπαλία 2-2 με την αδύναμη Μπέρνλι στο πρωτάθλημα.

Ο Κάρικ έχει σημαντική κληρονομιά στη Γιουνάιτεντ, έχοντας πραγματοποιήσει 464 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης, σηκώνοντας πέντε τίτλους της Πρέμιερ Λιγκ και το Τσάμπιονς Λιγκ.

Η προπονητική εμπειρία του περιλαμβάνει μια ανάμεικτη θητεία στην Μίντλεσμπρο, όπου αρχικά έκανε θαύματα μετά την ένταξή του τον Οκτώβριο του 2022, με την ομάδα της Τσάμπιονσιπ να βρίσκεται στην 21η θέση.

Ο Κάρικ γρήγορα ανέτρεψε τα πράγματα οδηγώντας την στην τέταρτη θέση και στα πλέι οφ στην πρώτη του σεζόν, ενώ έφτασαν στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ την επόμενη.

Ωστόσο, η Μίντλεσμπρο δεν κατάφερε να κερδίσει την άνοδο, καθώς τερμάτισε όγδοη και 10η στις δύο τελευταίες σεζόν της, οδηγώντας στην απόλυση του Κάρικ, τον Ιούνιο του περασμένου έτους.