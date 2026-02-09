Ο Κασεμίρο αναμένεται να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και δεν θα ανανεωθεί. Η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει για έναν ακόμη χρόνο τη συνεργασία της με τον 33χρονο άσο, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει να φύγει.

Ο Βραζιλιάνος διεθνής μέσος έχει ήδη προτάσεις να επιστρέψει στη χώρα του, να παίξει στο Πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και στο Πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Στο παιχνίδι μπήκαν δυναμικά οι Λος Άντζελες Γκάλαξι και αναμένεται να κάνουν ό,τι είναι δυνατό, για να τον αποκτήσουν, σύμφωνα με το ESPN Brasil.

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Αύγουστο του 2022, μετρά συνολικά 146 συμμετοχές με 21 γκολ.