Η πρώτη θερινή μεταγραφή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε επίσημη μορφή, με τους «Κόκκινους Διαβόλους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ματέους Κούνια. Ο Βραζιλιάνος έφθασε το πρωί της Κυριακής (1/6) στο Μάντσεστερ, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το πενταετές συμβόλαιό του που θα έχει ισχύ μέχρι το 2030. Η αγγλική ομάδα διατηρεί επίσης την επιλογή να επεκτείνει το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου για ένα ακόμη έτος.

Our first signing of the summer has been agreed 🇧🇷✍️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2025