Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Μπένιαμιν Σέσκο θα στερηθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για έναν περίπου μήνα, μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Τότεναμ στο Λονδίνο.

Ο Σλοβένος διεθνής επιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον αγώνα με τους Λονδρέζους και όπως ήταν φυσικό δεν ενίσχυσε την εθνική του ομάδα, ξεκινώντας άμεσα θεραπεία στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Καρινγκτον.

Ο 22χρονος στράικερ, ο οποίος αποκτήθηκε τον Αύγουστο από τη Λειψία έναντι 76,5 εκατ. ευρώ (συν 8,5 εκατ. μπόνους), έχει σημειώσει δύο γκολ σε 11 συμμετοχές με τους «κόκκινους διαβόλους».

Η επιστροφή του στη δράση αναμένεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα.