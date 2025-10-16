Μια δεύτερη ευκαιρία θα έχει ο Ταϊρέλ Μαλάσια για να κάνει καριέρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά με μια ενδιάμεση… στάση στην Τουρκία. Ο Ολλανδός μπακ, μετά από απουσία 17 μηνών, λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο, επέστρεψε στα γήπεδα, αλλά το τελευταίο διάστημα προπονούνταν και αγωνιζόταν με τη β’ ομάδα των «κόκκινων διαβόλων», πραγματοποιώντας όμως καλές εμφανίσεις.

Ο 26χρονος άσος συναντήθηκε με τον Ρούμπεν Αμορίμ και συμφωνήθηκε να επιστρέψει στην πρώτη ομάδα, συμμετέχοντας κανονικά στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον. Να σημειωθεί πως ο Μαλάσια έχει να παίξει σε αγώνα της Γιουνάιτεντ από τις 26 Ιανουαρίου του 2024!

Σύμφωνα πάντως με την εφημερίδα «Star» συμφωνήθηκε να δοθεί δανεικός ο Μαλάσια τον Ιανουάριο, πιθανότατα στη Γαλατασαράι, και αν αποδείξει έως το τέλος της σεζόν πως αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία, τότε το προσεχές καλοκαίρι θα επιστρέψει στο Μάντσεστερ.