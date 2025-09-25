Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να κρατήσει τελικά στο δυναμικό της τον Χάρι Μαγκουάιρ και να μην τον παραχωρήσει, παρά τα αντίθετα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών, που τον ήθελαν να είναι στη «μαύρη» λίστα της διοίκησης.

Μάλιστα, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Daily Express», το νέο αφεντικό στο «Ολντ Τράφορντ», Τζέιμς Ράτκλιφ, είχε συναντηθεί με τον 32χρονο διεθνή στόπερ και συμφώνησαν στην παραμονή του στην ομάδα και τη φετινή σεζόν, ενώ συζήτησαν και την πιθανή διετή επέκταση του συμβολαίου του, έως το καλοκαίρι του 2028, καθώς στο τέλος της σεζόν μένει ελεύθερος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Football Insider» ο Ράτκλιφ έχει αποφασίσει να τον κρατήσει στην ομάδα και αναμένεται να το κάνει πριν την έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Ο ίδιος ο Μαγκουάιρ θέλει να μείνει και μάλιστα είναι έτοιμος να αποδεχθεί σημαντική μείωση στις αποδοχές του, που είναι τώρα στις 220 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα.

Ο Άγγλος στόπερ αποκτήθηκε από τη Λέστερ, έναντι 75 εκατ. ευρώ το 2019.