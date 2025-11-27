Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντρέ Ονανά, ολοκλήρωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο το δανεισμό του στην τουρκική Τραμπζονσπόρ. Η μετακίνηση του Ονανά ήταν κάτι αναμενόμενο, από τη στιγμή που οι «κόκκινοι διάβολοι» απέκτησαν το καλοκαίρι τον Σεν Λάμενς από τη Αντβέρπ την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Ο 29χρονος γκολκίπερ είχε αγωνιστεί μόλις μία φορά –στη σοκαριστική ήττα-αποκλεισμό της ομάδας από την τέταρτη κατηγορία Γκρίμσμπι Τάουν στον δεύτερο γύρο του League Cup. Ο Ονανά ευθυνόταν για τα δύο γκολ της Γκρίμσμπι και αποφασίστηκε να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ».

Το κεφάλαιο όμως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει κλείσει για τον Ονάνα, καθώς δήλωσε στην ιστοσελίδα «i Paper» πως θέλει στο τέλος της σεζόν να επιστρέψει στην Αγγλία και ν’ αποκαταστήσει τη φήμη του, διεκδικώντας τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο διεθνής πορτιέρε αποκτήθηκε από την Ιντερ έναντι 47,2 εκατ. λιρών το 2023, όμως η αστάθειά του τον είχε καταστήσει στόχο σκληρής κριτικής.