«Σεισμό» στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκαλεί η απόφαση του Τζέι Τζέι Γκάμπριελ να ζητήσει την αποχώρησή του από τον σύλλογο. Ο 15χρονος επιθετικός, που θεωρείται ένα από τα πλέον υποσχόμενα πρότζεκτ των ακαδημιών, υπέβαλε μαζί με τους εκπροσώπους του επίσημο αίτημα στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη αιφνιδίασε τη Γιουνάιτεντ, καθώς μέχρι πριν από λίγες ημέρες υπήρχε η προσδοκία ότι ο νεαρός θα συνέχιζε την πορεία του στο Μάντσεστερ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr