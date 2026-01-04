Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει να εισέρχεται σε ακόμη μία περίοδο έντασης και αβεβαιότητας, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τη διοικητική γραμμή του συλλόγου για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Παρά το γεγονός ότι το παράθυρο του Ιανουαρίου έχει ανοίξει, όλα συγκλίνουν στο ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε καμία ουσιαστική κίνηση ενίσχυσης.

Αγγλικά δημοσιεύματα, αναφέρουν πως ο Πορτογάλος τεχνικός δεν κρύβει την ενόχλησή του για τη στάση του συλλόγου, με τις σχέσεις του με τον διευθυντή ποδοσφαίρου, Τζέισον Γουίλκοξ, να δοκιμάζονται σοβαρά. Οι δηλώσεις του Αμορίμ πριν από τον αγώνα με τη Λιντς ήταν ενδεικτικές του κλίματος: απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για τα μεταγραφικά, παραπέμποντας ξεκάθαρα τη συζήτηση στη διοίκηση και αφήνοντας αιχμές για την έλλειψη στήριξης.

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ ξεκαθάρισε πως το αγωνιστικό του πλάνο απαιτεί χρόνο αλλά και σημαντική οικονομική επένδυση, κάτι που, όπως παραδέχθηκε, δεν φαίνεται να βρίσκεται στα άμεσα σχέδια του συλλόγου. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί στα υπάρχοντα δεδομένα, παρά τις εμφανείς ανάγκες του ρόστερ.

