Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την παραμονή του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον άλλοτε μέσο των «κόκκινων διαβόλων» να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2028.

Ο Κάρικ, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας τους τελευταίους μήνες, στάθηκε στην αγωνιστική και ψυχολογική εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών, αυτή η ομάδα παικτών έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα επίπεδα ανθεκτικότητας, συνοχής και αποφασιστικότητας που απαιτούμε εδώ. Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε ξανά όλοι μαζί, με φιλοδοξία και ξεκάθαρο σκοπό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάρικ στην ανακοίνωση του συλλόγου.