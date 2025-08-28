Η Γκρίμσμπι, ομάδα τέταρτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, μετέτρεψε το όνειρό της σε… εφιάλτη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Λιγκ Καπ Αγγλίας, η Γκρίμσπι, που προηγήθηκε 2-0, νίκησε 12-11 στα πέναλτι την μεγάλη ομάδα του Μάντσεστερ.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Βέρναμ στο 22′ και διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Ουόρεν στο 30′. Η ομάδα του Ρουμπέν Αμορίμ μείωσε με τον Εμπεουμό στο 75ο λεπτό και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 89′ με τον Χάρι Μαγκουάιρ.

Μοιραίος ήταν ο Εμπεουμό, ο οποίος έχασε το 13ο πέναλτι και η Γκρίσμπι πήρε τη σπουδαία πρόκριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (27/08) στο Λιγκ Καπ (Carabao Cup):

Όξφορντ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 0-6

Φούλαμ – Μπρίστολ Σίτι 2-0

Έβερτον – Μάνσφιλντ 2-0

Γκρίμσμπι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2 (12-11 πεν.)