Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε ο Κόουλ Πάλμερ τα όσα γράφονται για το πρόσωπο του σχετικά με τη Γιουνάιτεντ.

Φήμες ήθελαν τον αστέρα της Τσέλσι να σκέφτεται για την επιστροφή του το καλοκαίρι στη γενέτειρα του, προκειμένου να πάρει τη θέση του Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος αναμένεται στο τέλος της σεζόν να φύγει από τους «κόκκινους διαβόλους» με προορισμό τη Σαουδική Αραβία.

Εντούτοις ο ίδιος σε ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Δεν δίνω σημασία στα σκουπίδια που γράφει ο καθένας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχω ακούσει και διαβάσει για μένα ένα σωρό ανοησίες. Δεν ασχολούμαι πλέον. Δεν μπορώ να διαψεύδω κάθε φορά ότι σκέφτεται κάποιος για μένα».

Την ίδια ώρα πάντως, σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «The Sun» αναφέρει ότι το αφεντικό των «κόκκινων διαβόλων», Τζέιμς Ράτκλιφ, χειρίζεται προσωπικά το θέμα και έχει ήδη συναντηθεί με τον Άγγλο σταρ, ο οποίος είναι οπαδός της Γιουνάιτεντ και θέλει να γυρίσει στη γενέτειρα του το Μάντσεστερ.

Ο 23χρονος διεθνής επιθετικός μέσος πριν από 2,5 χρόνια έφυγε από την πόλη του και τη Σίτι για να πάει στο Λονδίνο και την Τσέλσι, έχοντας συμβόλαιο με τους «μπλε» μέχρι το καλοκαίρι του 2033.