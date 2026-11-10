Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που πέρασαν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Τέντι Σέριγχαμ, έπλεξε το εγκώμιο του Χαράλαμπου Κωστούλα και ζήτησε από τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» να τον φέρουν στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο Σέριγχαμ υποστηρίζει ότι ο Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον αποτελεί ιδανική επιλογή για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης της ομάδας και θεωρεί ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πρέπει να κινηθούν για την απόκτησή του τον Ιανουάριο, παρότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από την Άρσεναλ.

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