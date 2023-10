Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, καθώς η σύζυγός του, Κάθι έφυγε χθες (5/10) από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

«Με βαθιά μας θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Λαίδης Κάθι Φέργκιουσον, που άφησε πίσω της τον σύζυγό της, τρεις γιους, δύο αδερφές, 12 εγγόνια και ένα δισέγγονο. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή», ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η Κάθι Φέργκιουσον ήταν παντρεμένη με τον θρυλικό προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 1966, συντροφεύοντάς τον καθ’ όλη τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του.

Ανακοίνωση για τον θάνατό της εξέδωσε και η Γιουνάιτεντ, αναφέροντας σε αυτή: «Όλοι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και την οικογένειά του για τον θάνατο της Λαίδης Κάθι, μιας αγαπημένης συζύγου, μητέρας, αδερφής, γιαγιάς και προγιαγιάς και ενός πύργου δύναμης δύναμης για τον Σερ Άλεξ σε όλη την καριέρα του».

Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.

Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.

— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2023