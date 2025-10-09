Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, που βρίσκεται υπό τρομερή πίεση «…θα έχει ολόκληρη τη διάρκεια των τριών ετών του συμβολαίου του για να αποδείξει την αξία του» και η ομάδα αναμένεται να γίνει η πιο κερδοφόρα στον κόσμο, δήλωσε ο συνιδιοκτήτης των «κόκκινων διαβόλων» Τζιμ Ράτκλιφ την Τετάρτη (8/10).

Ο Αμορίμ ήταν η επιλογή του Ράτκλιφ για να αντικαταστήσει τον Έρικ τεν Χαγκ τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά ο Πορτογάλος προπονητής δυσκολεύεται να αναστρέψει την κακή πορεία της ομάδας, έχοντας κερδίσει μόλις 10 από τα 34 ματς της Premier League. Η ομάδα είχε την χειρότερη θέση της στην κορυφαία κατηγορία από το 1973–74, τερματίζοντας 15η, και έχασε την έξοδο στην Ευρώπη μετά την ήττα στον τελικό του Europa League από την Τότεναμ.

Ωστόσο, ο Ράτκλιφ εξέδωσε την πιο ισχυρή δήλωση υποστήριξης προς τον Αμορίμ, συγκρίνοντας την κατάσταση με τα πρώτα χρόνια του Άλεξ Φέργκιουσον, πριν γίνει ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία της ομάδας. «Θυμάμαι τη φασαρία για να απολυθεί ο Φέργκιουσον τα πρώτα δύο χρόνια», είπε ο Ράτκλιφ. «Είμαστε προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να δούμε τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Ο Ρούμπεν πρέπει να αποδείξει ότι είναι σπουδαίος προπονητής σε τρία χρόνια».

Παρά τις κακές εμφανίσεις στο γήπεδο, εκτός γηπέδου η ομάδα κατέγραψε ρεκόρ εσόδων 666,5 εκατ. λιρών (892,1 εκατ. δολάρια) για το έτος μέχρι τον Ιούνιο του 2025, με ζημιά 33 εκατ. λιρών. Το δε ρόστερ του Αμορίμ ενισχύθηκε με μεταγραφές αξίας άνω των 200 εκατ. λιρών το καλοκαίρι.

Ο Ράτκλιφ τόνισε επίσης πως θέλει να αναζωογονήσει την Ακαδημία της ομάδας, που είχε αναδείξει παίκτες όπως οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ράιαν Γκιγκς, Πολ Σκόουλς και Γκάρι Νέβιλ. «Η ακαδημία έχει ατονήσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ανέφερε. «Δεν λύνεις το πρόβλημα της ακαδημίας εν μία νυκτί. Χρειάζεται χρόνος. Μόλις προσλάβαμε νέο διευθυντή ακαδημίας».