Τον αντικαταστάτη του Ρούμπεν Αμορίμ αναζητεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους, έχοντας ήδη διατελέσει προπονητής της ομάδας μεταξύ 2018 και 2021

Ο Νορβηγός πρώην επιθετικός είναι μεταξύ εκείνων που προσέγγισαν οι διοικούντες τον αγγλικό σύλλογο, κάτι που ισχύει και για τον Μάικλ Κάρικ, όπως ανέφερε το «Sky Sports».

Πάντως, η αναζήτηση για τον διάδοχο του Αμορίμ δεν έχει τελειώσει, καθώς έχουν γίνει επαφές και με τον Ρουντ φαν Νίστελροϊ, ενώ προσωρινά χρέη προπονητή έχει αναλάβει ο Ντάρεν Φλέτσερ.