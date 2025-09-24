Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν έφυγε τελικά το καλοκαίρι από την Αγγλία και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ, καθώς απέρριψε τη μεγάλη πρόταση της ομάδας του Ριάντ.

Άνθρωποι της Αλ Χιλάλ συναντήθηκαν στο Μιλάνο με τον μάνατζερ του, Μιγκέλ Πίντο, και πρόσφεραν τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Πορτογάλο σταρ, με συνολικές αποδοχές κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν διατεθειμένοι να δώσουν και 100 εκατ. ευρώ στη Γιουνάιτεντ για να πάρουν τα δικαιώματά του!

Ο 30χρονος άσος όμως απέρριψε την πρόταση για να παίξει στη Saudi Pro League και παρέμεινε στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά στο τέλος της σεζόν η Αλ Νασρ αυτή τη φορά θα διεκδικήσει τα δικαιώματα του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Caught Offside» ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αναλάβει να πείσει τον συμπατριώτη του να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Ριάντ.

Ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός μέσος ήταν από τους ελάχιστους διακριθέντες την περασμένη σεζόν, καθώς είχε 19 τέρματα και άλλες τόσες ασίστ στο ενεργητικό του σε 56 ματς με τους «κόκκινους διαβόλους» σε όλες τις διοργανώσεις.