Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς μέλη της οικογένειας Γκλέιζερ εξετάζουν το ενδεχόμενο να πουλήσουν μέρος ή ακόμη και το σύνολο των μετοχών που διατηρούν στον ιστορικό αγγλικό Μάντσεστερ Σύλλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, στο εσωτερικό της αμερικανικής οικογένειας βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για πιθανές αποεπενδύσεις, με ορισμένα μέλη να εμφανίζονται θετικά στην προοπτική πώλησης των συμμετοχών τους μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια παρουσίας στην κορυφή της Γιουνάιτεντ.

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