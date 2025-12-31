31 Δεκεμβρίου 1941: η ημέρα που γεννήθηκε ο Σερ Αλεξάντερ Τσάπμαν Φέργκιουσον, ο άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ένας άνθρωπος που δεν έγραψε απλώς ιστορία με τους «κόκκινους διαβόλους», αλλά τη διαμόρφωσε.

Όχι μόνο επειδή κατέκτησε αμέτρητους τίτλους -καθιστώντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως την κορυφαία δύναμη της εποχής της Premier League- αλλά κυρίως επειδή δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την έννοια της ήττας. Έχανε ένα πρωτάθλημα και επέστρεφε την επόμενη σεζόν για να το κατακτήσει. Και κάπως έτσι, ο αριθμός έφτασε στο… 13.

Ήταν 6 Νοεμβρίου 1986 όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον άφησε την Αμπερντίν για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Για πολλούς, εκεί χτίστηκε το όνομά του ως ο σπουδαιότερος προπονητής στην ιστορία των «κόκκινων διαβόλων». Και πράγματι, αυτό ισχύει, όχι όμως επειδή η επιτυχία του περιορίστηκε στην Αγγλία. Το έργο του στη Σκωτία με την Αμπερντίν υπήρξε εξίσου εντυπωσιακό.

