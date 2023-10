Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Ρόμπερτ «Μπόμπι» Τσάρλτον, δεν βρίσκεται πια στη ζωή, καθώς, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (21/10), άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 86 ετών.

Το δυσάρεστο γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις από ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως από τον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και της πολιτικής.

Ο πρώην επιθετικός της Εθνικής Αγγλίας, με την οποία είχε πανηγυρίσει τον τίτλο του Μουντιάλ του 1966 στα βρετανικά γήπεδα, Τζεφ Χαρστ, ήταν από τους πρώτους που έσπευσε ν’ αποχαιρετήσει τον Μπόμπι Τσάρλτον:

«Πολύ θλιβερά νέα σήμερα. Ένας από τους σπουδαίους, τους αληθινούς μεγάλους, ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον, έφυγε από τη ζωή. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, ούτε και το ποδόσφαιρο.

Ένας σπουδαίος συμπαίκτης και φίλος, θα λείψει πολύ σε όλη τη χώρα πέρα από τον αθλητισμό. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του από εμένα και την Τζούντιθ».

Για τεράστια απώλεια έκανε λόγο ο πρώην μέσος της Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας, Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Όλα ξεκίνησαν με τον Σερ Μπόμπι. Ήταν ο λόγος που είχα την ευκαιρία να παίξω για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε έναν άνθρωπο, από τον οποίο πήρα το όνομά μου (σ.σ. το πλήρες όνομα του «Μπεκς» είναι Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόσεφ Μπέκαμ), σε κάποιον που θαύμαζα και ήταν ήρωας για πολλούς σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στο Μάντσεστερ και τη χώρα μας, όπου κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966.

Ένας πραγματικός τζέντλεμαν, οικογενειάρχης και πραγματικά ένας εθνικός ήρωας… Σήμερα δεν είναι μόνο μια θλιβερή μέρα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Αγγλία, είναι μια θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο και για όλα όσα αντιπροσώπευε ο Σερ Μπόμπι.

Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στη Λαίδη Νόρμα, τις κόρες τους και τα εγγόνια τους. Αναπαύσου εν ειρήνη Σερ Μπόμπι. Σήμερα οι καρδιές μας είναι στενάχωρες».

Ένας άλλος πρώην παίκτης των «μπέμπηδων» και της εθνικής Αγγλίας, ο Γκάρι Νέβιλ, υποστήριξε: «Ένας πρωταθλητής εντός κι εκτός γηπέδου κι ένα “μωρό του Μπάσμπι” που άνοιξε το δρόμο για όλους τους επόμενους στη Γιουνάιτεντ. Αναπαύσου εν ειρήνη Σερ Μπόμπι».

Ο παλαίμαχος Άγγλος διεθνής, Γκάρι Λίνεκερ, σχολίασε: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα ότι ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον πέθανε. Ένας πραγματικά θαυμάσιος ποδοσφαιριστής και πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σπουδαίος παίκτης της Γιουνάιτεντ, για μένα, ο μεγαλύτερος παίκτης της Αγγλίας.

Μπορεί να μην είναι πια μαζί μας, αλλά θα έχει ποδοσφαιρική αθανασία».

Το δικό της «αντίο» στον Σερ Μπόμπι Τσάρλτον είπε και η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία: «Είμαστε εξαιρετικά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο του πρώην αρχηγού της Αγγλίας Σερ Μπόμπι Τσάρλτον.

Πλήρης φόρος τιμής στον Σερ Μπόμπι θα αποδοθεί στο στάδιο Γουέμπλεϊ, όταν η Αγγλία θα παίξει με τη Μάλτα την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου».

Ακολούθησε ο αποχαιρετισμός της Premier League: «Η PL είναι βαθιά θλιμμένη στο άκουσμα του θανάτου του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου».

Η Εθνική ομάδα της Αγγλίας ανέφερε: «Με βαριά καρδιά πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον. Αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας μας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1966, ο Σερ Μπόμπι κέρδισε 106 συμμετοχές και σκόραρε 49 φορές για τα Τρία Λιοντάρια. Ένας πραγματικός θρύλος του ποδοσφαίρου μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Σερ Μπόμπι».



Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο: «Εκ μέρους της FIFA και της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής οικογένειας, στέλνω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον.

Θρηνούμε για την απώλεια ενός από την ομάδα της Αγγλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966 και ενός θρύλου του ποδοσφαίρου, του οποίου η επίδραση στο παιχνίδι διήρκεσε πολλές γενιές.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσοι ήταν κοντά του, τους πρώην συμπαίκτες του, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, επισήμανε: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον. Έχει μια θέση στην ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες του ποδοσφαίρου και ήταν εξαιρετικά αγαπητός. Αναπαύσου εν ειρήνη Σερ Μπόμπι».

Το «αντίο» της UEFA: «Εκ μέρους ολόκληρης της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, είμαστε βαθιά θλιμμένοι στο άκουσμα του θανάτου του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ενός από τους μεγάλους του αθλήματος».

Η γερμανική ποδοσφαιρική λίγκα (DFL) σχολίασε: «Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου και νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1966. Αναπαύσου εν ειρήνη, σερ Μπόμπι Τσάρλτον».