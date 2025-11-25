Ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλει επειγόντως έναν μέσο και είχε ζητήσει από τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την απόκτηση του Άνταμ Γουόρτον από την Κρίσταλ Πάλας στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά η περίπτωση του είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ο Γουόρτον έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου έως το καλοκαίρι του 2029 και θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αλλά η διοίκηση της Πάλας ζητά 100 εκατ. λίρες (!) για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του.

Τσι σύμφωνα με την εφημερίδα της Βραζιλίας «Globo» ο Πορτογάλος κόουτς έχει στραφεί στη λύση του Ζοάο Γκόμες. Ο 24χρονος Βραζιλιάνος διεθνής μέσος (έχει 10 συμμετοχές με τη φανέλα της «σελεσάο») εντάχθηκε στη Γουλβς το καλοκαίρι του 2023 από τη Φλαμένγκο, αντί 18 εκατ. ευρώ, και το κασέ του ξεπερνά πλέον τα 50 εκατ. ευρώ. Τη φετινή σεζόν έχει 15 συμμετοχές και μια ασίστ στο ενεργητικό του.

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ η Γιουνάιτεντ έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τον ατζέντη του Γκόμες και εκτιμά πως την 1η Ιανουαρίου θα βρίσκεται στο «Ολντ Τράφορντ».