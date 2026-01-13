Σε λύση εκ των έσω κατέφυγε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανακοινώνοντας πως ο Μάικλ Κάρικ θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή έως το τέλος της σεζόν.

Ο 44χρονος Άγγλος τεχνικός θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι, το ντέρμπι του Μάντσεστερ απέναντι στη Σίτι, το Σάββατο (17/1) στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο Κάρικ δεν είναι άγνωστος στον ρόλο, καθώς είχε βρεθεί ξανά ως προσωρινός προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» το 2021, μετά την αποχώρηση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Τότε, σε τρεις αγώνες, είχε απολογισμό δύο νίκες και μία ισοπαλία, δείχνοντας θετικά δείγματα. Από το 2018 έως και το 2021 αποτέλεσε μέλος του τεχνικού τιμ, δουλεύοντας τόσο με τον Ζοζέ Μουρίνιο όσο και με τον Σόλσκιερ.

Την τελευταία τριετία (2022-2025) εργάστηκε ως πρώτος προπονητής της Μίντλεσμπρο στην Championship, όπου ξεχώρισε κυρίως τη σεζόν 2022-23, οδηγώντας την ομάδα από τη 21η θέση στην 4η και στα πλέι οφ ανόδου. Τις επόμενες δύο χρονιές η «Μπόρο» κατέλαβε την 8η και τη 10η θέση αντίστοιχα, πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2025.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Κάρικ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη Γιουνάιτεντ, με 464 συμμετοχές σε διάστημα 12 ετών. Κατέκτησε πέντε τίτλους Premier League και ένα Champions League, αποτελώντας βασικό κομμάτι της πιο επιτυχημένης περιόδου του συλλόγου, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί σε Γουέστ Χαμ και Τότεναμ.