Ανατροπή δεδομένων υπάρχει στο θέμα της παραμονής του Χάρι Μαγκουάιρ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο διεθνής Άγγλος αμυντικός, ενώ έδειχνε έτοιμος να κουνήσει… μαντήλι το καλοκαίρι από τους «κόκκινους διαβόλους», εν τέλει, όλα δείχνουν, ότι θα συνεχίσει να δηλώνει κάτοικος «Ολντ Τράφορντ» και τα επόμενα χρόνια.

Παρά τα σενάρια που τον ήθελαν εκτός Γιουνάιτεντ, καθώς δεν υπολογιζόταν, η διοίκηση της αγγλικής ομάδας άλλαξε στάση.

Σύμφωνα με τη «Daily Express» ο Τζιμ Ράτκλιφ είχε συνάντηση με τον 32χρονο στόπερ, στην οποία προτάθηκε στον παίκτη διετή επέκταση του συμβολαίου του, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2028 (το υπάρχον λήγει στο τέλος της χρονιάς).

Μάλιστα, σύμφωνα με το «Football Insider», η Γιουνάιτεντ απέρριψε πρόταση 12 εκατ. ευρώ από τη Μίλαν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ.

Ο Μαγκουάιρ θέλει να παραμείνει στο Μάντσεστερ και εμφανίζεται διατεθειμένος να δεχτεί σημαντική μείωση στις αποδοχές του, που σήμερα φτάνουν τις 220 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος οπισθοφύλακας αποκτήθηκε το 2019 από τη Λέστερ έναντι 75 εκατ. ευρώ, σε μία από τις ακριβότερες μεταγραφές αμυντικού στην ιστορία του ποδοσφαίρου.