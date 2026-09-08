Η Λάτσιο έκανε το 3/3 στη Serie A, επικρατώντας με 2-1 της Ουντινέζε με τον Χρήστο Μανδά να έχει ξανά σημαντική συμβολή.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας μπορεί να μην κατάφερε αυτή τη φορά να κρατήσει ανέπαφη την εστία του, ωστόσο ήταν για ακόμη μία αναμέτρηση μεταξύ των πρωταγωνιστών της ομάδας του. Μάλιστα, η κορυφαία στιγμή του ήρθε μόλις στο 11ο λεπτό, όταν η Ουντινέζε δημιούργησε μια εξαιρετική ευκαιρία.

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