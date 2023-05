Αγγλία: Ο Γκουαρντιόλα «προπονητής της χρονιάς» στην Premier League

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, αναδείχθηκε, όπως αναμενόταν, σήμερα (31/5) «προπονητής της χρονιάς» στην Premier League, αφού οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι στον τίτλο του πρωταθλήματος στην Αγγλία.

Ο Καταλανός προπονητής οδήγησε τη Σίτι στο πέμπτο στέμμα της σε έξι σεζόν και η ομάδα θα αντιμετωπίσει τώρα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το Σάββατο (3/6) και την Ίντερ στον τελικό του Champions League μια εβδομάδα αργότερα (10/6).

Επίσης αναδείχθηκε και κορυφαίος της «LMA» (League Managers Association):

«Είμαι σε έναν απίστευτο ποδοσφαιρικό σύλλογο και χωρίς όλη την υποστήριξη που είχα κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου εδώ, αυτό δεν θα ήταν δυνατό», είπε ο Γκουαρντιόλα , ο οποίος επικράτησε για το βραβείο των, Μικέλ Αρτέτα (Άρσεναλ), Ρομπέρτο ντε Τζέρμπι (Μπράιτον), Εντι Χάουι (Νιούκαστλ), Βινσέν Κομπανί (Μπάρνλεϊ) και Στίβεν Σουμάχερ (Πλίμουθ).

