Η βροχή δεν χάλασε τη φιέστα της Μάντσεστερ Σίτι!

Ούτε η καταιγίδα που έπληξε την Δευτέρα (12/6) το Μάντσεστερ, δεν «χάλασε» τη μεγάλη παρέλαση νίκης της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς οι παίκτες των «πολιτών» κι ο προπονητής τους Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισαν με την καρδιά τους και μαζί με χιλιάδες φίλους της ομάδας, το πολυπόθητο τρεμπλ μετά την κατάκτηση του Champions League περασμένο Σάββατο (10/6) στον τελικό με την Ίντερ (1-0).

Οι παίκτες της Σίτι άνοιξαν δεκάδες σαμπάνιες προς το κοινό τους κατά τη διάρκεια της παρέλασης του ανοιχτού λεωφορείου της ομάδας, που σηματοδότησε την πιο επιτυχημένη σεζόν του συλλόγου. Η «γαλάζια» πλευρά του Μάντσεστερ ήταν γεμάτη ευφορία καθώς η ομάδα και οι οπαδοί πανηγύρισαν το τρεμπλ κι έπιασαν την αντίστοιχη επίδοση της συμπολίτισσας Γιουνάιτεντ που είχε «σηκώσει» όλα τα τρόπαια το 1999.

«Τι παρέλαση, τι απόγευμα. Έπρεπε να είναι η καλύτερη παρέλαση με αυτή τη βροχή, αλλιώς δεν θα ήταν το... Μάντσεστερ αυτό. Δεν θέλουμε ηλιοφάνεια», είπε ο προπονητής της χρονιάς στην Premier League, Πεπ Γκουαρντιόλα, μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς, έχοντας ανάψει ένα τεράστιο πούρο νίκης.

Οι Κάιλ Γουόκερ, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Ιλκάι Γκιντογκάν, ο σκόρερ των δύο γκολ της νίκης για τη Σίτι στον τελικό Κυπέλλου με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-1), έδειχναν συνεχώς τα τρόπαια που κέρδισαν με τους «πολίτες», ενώ ο Τζακ Γκρίλις έδινε το δικό του... σόου.

«Βασικά τις τελευταίες 24 ώρες, είχα την καλύτερη... μέρα και νύχτα. Για να είμαι δίκαιος, δεν νομίζω ότι έχω κοιμηθεί», τόνισε ο Άγγλος μεσοεπιθετικός πριν ο Κάλβιν Φίλιπς ρίξει ακόμη λίγη σαμπάνια στο στόμα του.

Ο Γκρόλις μάλιστα, πρωταγωνίστησε και σε ακόμη μία «διαφορετική» στιγμή των πανηγυρισμών, καθώς «συνελήφθη» απ' τον τηλεοπτικό φακό να... παρακαλάει τον Μπερνάρντο Σίλβα να μην φύγει, παρά τις προτάσεις που έχει από την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν...

